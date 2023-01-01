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Перри выгнали из «Чикаго» за связь с матерью Бедарда

Сегодня, 14:20




Кори Перри

Недавно заокеанские СМИ сообщили, что нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Кори Перри пропал из команды.

Хоккеист исчез после домашнего матча с «Баффало», который состоялся 19 ноября. Генеральный менеджер команды Кайл Дэвидсон не стал вдаваться в подробности, а сообщил только, что в обозримом будущем не стоит ждать возвращения хоккеиста на лед.

Перри перешел в «Чикаго» летом 2023 года в результате обмена с «Тампой», где хоккеист провел последние два сезона. В этом чемпионате на счету игрока 9 (4+5) очков в 16 матчах.

Канадское издание Canucks Daily выяснило причину, по которой игрока отчислили из команды. 38-летний Перри завел роман с матерью Коннора Бедарда - первого номера драфта 2023 года.

В открытых источниках сказано, что Перри с 2015 года женат на Блейкени Робертсон. Про мать Бедарда Мелани известно, что в 2020 году она переехала вместе с сыном в Реджину (где он стал играть в WHL), в то время как отец и дочь остались в Ванкувере.

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