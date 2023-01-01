День любителя острых ощущений и другие праздники 29 ноября

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В России и мире 29 ноября 2023 года отмечают День любителя острых ощущений и День мостов.



Международный день солидарности с палестинским народом учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 1978 году. В этот день в 1947 году было принято решение о разделе Палестины на два государства: еврейское и арабское.



День памяти апостола и евангелиста Матфея (народное название - Матвеев день). В этот народный праздник принято ходить в гости. Несмотря на то, что он приходится на Рождественский пост, и на столах мало угощений, это не мешает разговорам и приятным посиделкам.



День любителя острых ощущений отмечают все любители экстрима. Это праздник для тех, кому нравится совершать прыжки с парашютом, заниматься серфингом, кататься на горных лыжах, гонять на автомобиле и многих других приключений.



День мостов отмечается каждый год 29 ноября. Самый старый мост в мире, которому уже более 2000 лет, расположен в Риме.