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«Вегас» остановит «Эдмонтон»? Макдэвид против обладателя Кубка Стэнли

Сегодня, 17:26




Эдмонтон - Вегас 29 ноября

В ночь на 29 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся девять поединков.

«Тампа-Бэй» Никиты Кучерова проведет встречу в гостях с «Аризоной» (05:00 мск). Российский хоккеист набрал 36 (15+21) очков и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона. Второе место занимает защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз - 33 (8+25), на третьей строчке расположился Джей Ти Миллер из «Кэнакс» - 33 (13+20). В гонке снайперов лидируют Кучеров, Брок Бозер («Ванкувер») и Сэм Райнхарт («Флорида»). У каждого по 15 заброшенных шайб.

Проигравшая последние семь матчей «Миннесота» будет принимать дома «Сент-Луис» (04:00). Кирилл Капризов больше всех в команде бросает по воротам (68 бросков) и имеет самый плохой показатель полезности (минус 10).

«Эдмонтон» удивил в двух последних играх. Команда оба раза выиграла, забросила 13 шайб, Макдэвид набрал 9 очков. Был ли этот взлет случайным или «нефтяники» выходят из кризиса, покажет матч с лидером Западной конференции «Вегасом» (05:00).

Расписание других матчей: «Нью-Джерси» - «Айлендерс» (03:00), «Торонто» - «Флорида» (03:00), «Филадельфия» -« Каролина» (03:30), «Виннипег» - «Даллас» (04:00), «Нэшвилл» - «Питтсбург» (04:00), «Чикаго» - «Сиэтл» (04:30).

Ранее сообщалось, что хоккеист «Чикаго» Кори Перри отстранен от игр из-за связи с матерью Коннора Бедарда.





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