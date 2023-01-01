Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Макдэвид просто монстр! Набрал 12 очков за три игры

Сегодня, 08:22




Коннор Макдэвид

«Эдмонтон» впервые в сезоне встречался с действующим обладателем Кубка Стэнли «Вегасом». Поединок на домашней арене «Ойлерз» завершился победой хозяев со счетом 5:4.

«Нефтяники» одержали третью победу подряд, перед этим хорошо поиздевавшись над «Анахаймом» (8:2) и «Вашингтоном» (5:0).

Лидер канадцев Коннор Макдэвид продолжает приятно удивлять. В матче с «Голден Найтс» он забросил шайбу (плюс победный буллит) и отдал две результативные передачи. А всего в трех последних играх 26-летний канадец набрал 12 очков. В среднем по четыре в каждом матче! Для большего понимания, такая скорострельность позволяет выйти на отметку в более чем 300 очков за сезон.

Удивительно и то, что начало чемпионата игрок провалил, набрав жалкие 16 очков в 16-ти матчах.

Ранее мы писали, что форварда «Чикаго» Кори Перри выгнали из команды за связь с матерью Коннора Бедарда.





  • «Вегас» остановит «Эдмонтон»? Макдэвид против обладателя Кубка Стэнли
  • Перри выгнали из «Чикаго» за связь с матерью Бедарда
  • Макдэвид проснулся! Лидер «Эдмонтона» набрал 9 очков в двух матчах
  • Кучеров круче Овечкина. Набрал 6 очков, а «Тампа» уничтожила «Каролину»
  • «Эдмонтон» идет на дно. Расписание матчей НХЛ на 14 ноября
    •




    Приводим тело в порядок. Три интенсивные тренировки для похудения

    Интенсивные тренировки для похудения

    Три интенсивные тренировки помогут вам сжечь жир и вернуть свою форму, утраченную после зимы.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин.









    Программа передач Матч ТВ на 30 ноября 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 ноября 2023
    «Динамо» обыграет «Зенит»? Расписание матчей Кубка России на 29 ноября
    «Галатасарай» покуражится в Стамбуле над «Манчестер Юнайтед»
    Макдэвид просто монстр! Набрал 12 очков за три игры
    «Вегас» остановит «Эдмонтон»? Макдэвид против обладателя Кубка Стэнли
    День любителя острых ощущений и другие праздники 29 ноября
    Перри выгнали из «Чикаго» за связь с матерью Бедарда
    Дальневосточное дерби, «Динамо» отправится к СКА, «Ак Барс» принимает «Ладу»
    Программа передач Матч ТВ на 29 ноября 2023 года


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru