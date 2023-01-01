Макдэвид просто монстр! Набрал 12 очков за три игры

Сегодня, 08:22





«Эдмонтон» впервые в сезоне встречался с действующим обладателем Кубка Стэнли «Вегасом». Поединок на домашней арене «Ойлерз» завершился победой хозяев со счетом 5:4.



«Нефтяники» одержали третью победу подряд, перед этим хорошо поиздевавшись над «Анахаймом» (8:2) и «Вашингтоном» (5:0).



Лидер канадцев Коннор Макдэвид продолжает приятно удивлять. В матче с «Голден Найтс» он забросил шайбу (плюс победный буллит) и отдал две результативные передачи. А всего в трех последних играх 26-летний канадец набрал 12 очков. В среднем по четыре в каждом матче! Для большего понимания, такая скорострельность позволяет выйти на отметку в более чем 300 очков за сезон.



Удивительно и то, что начало чемпионата игрок провалил, набрав жалкие 16 очков в 16-ти матчах.



Ранее мы писали, что форварда «Чикаго» Кори Перри выгнали из команды за связь с матерью Коннора Бедарда.