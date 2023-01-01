«Галатасарай» покуражится в Стамбуле над «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 09:45





Во второй день 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу состоятся восемь матчей.



«Реал» на «Сантьяго Бернабеу» встретится с «Наполи» (23:00 мск, трансляция на «Матч ТВ»). Мадридцы уже обеспечили себе путевку в плей-офф, а вот итальянцам еще предстоит побороться за второе место. Первая игра между командами в Италии завершилась победой «Реала» со счетом 3:2.



Во втором матче группы С «Брага» дома сыграет с «Унионом» (23:00).



В группе А «Галатасарай» будет играть с «Манчестер Юнайтед» (20:45). Четыре причины для просмотра этой игры - удобное время начала, трансляция на «Матч ТВ», эмоции турецких болельщиков на трибунах, турнирная мотивация команд.



«Бавария», уже попавшая в 1/8 финала, сыграет с «Копенгагеном» (23:00), который также претендует на выход в весеннюю стадию.



В случае победы над «Лансом» в Лондоне «Арсенал» займет первое итоговое место (23:00). «Севилья» примет «ПСВ Эйндховен» (20:45). В группе A все команды еще не потеряли шанс на выход в следующий этап.



В группе D «Реал Сосьедад» сыграет с «Зальцбургом» (23:00), а «Бенфика» примет на своем поле «Интер» (23:00). В этом квартете две путевки уже разыграны и борьба пойдет только за 3-е место между австрийцами и португальцами.



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