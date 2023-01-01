«Динамо» обыграет «Зенит»? Расписание матчей Кубка России на 29 ноября

Сегодня, 10:38





Три четвертьфинальных матча Кубка России по футболу (Путь РПЛ) состоятся 29 ноября.



Московское «Динамо» на ВТБ Арене будет принимать «Зенит» (18:15 мск, трансляция на «Матч ТВ»). В марте динамовцы одержали победу над питерцами на одном из этапов прошлогоднего розыгрыша Кубка России. Встреча в Санкт-Петербурге в 3-м туре чемпионата РПЛ также завершилась в пользу «Динамо».



«Ростов» будет принимать на своем поле ЦСКА (18:15). Последний раз ростовчане выигрывали у ЦСКА в марте 2020 года. В семи последующих играх пять раз сильнее был ЦСКА и две встречи завершились вничью.



«Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом» (16:00, «Матч ТВ»). Последняя встреча на стадионе «Газовик» 18 марта 2023 года завершилась победой хозяев со счетом 2:0.



Накануне в Калининграде «Балтика» в добавленное время упустила победу в матче с «Локомотивом» (2:2).



Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Федор Смолов подарил жене Porsche Cayenne.