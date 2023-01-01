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ЦСКА примет минское «Динамо» и другие матчи КХЛ 29 ноября

Сегодня, 11:56




ЦСКА - Динамо Мн 29 ноября

Три поединка состоятся 29 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» будет принимать на своем льду «Витязь» (16:30 мск). Омичи проиграли неделю назад в Уфе и прервали свою победную серию, которая продолжалась 10 матчей. Нападающий «Авангарда» Рид Буше отличился в игре с «Салаватом Юлаевым» и догнал Николая Голдобина в списке лучших снайперов (у обоих по 25 шайб). Владимир Ткачев лидирует в КХЛ по количеству результативных передач (35).

«Торпедо» сыграет дома с «Локомотивом» (19:00). Нижегородцы проиграли три последних матча, а ярославцы в семи последних играх уступили только один раз.

Минское «Динамо» отправится в гости к ЦСКА (19:30). Динамовцы лучше выступают в гостях (7 побед и 8 поражений), чем в родных стенах (8-11). ЦСКА в дома 10 раз выиграл и столько же раз уступил. Недавний матч команд в Белоруссии завершился победой армейцев со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что нападающего «Чикаго» Кори Перри выгнали из команды за связь с материю первого номера драфта-2023 Коннора Бедарда.





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