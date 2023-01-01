Эксперты УЕФА за возвращение РПЛ к системе «весна-осень»

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В последнее время в России все больше людей высказывают мнение, что необходимо возвращать старую систему проведения чемпионатов страны и проводить сезон с марта по ноябрь.



Российские команды отлучены от европейских кубков, а именно фактор участия в них являлся главной причиной перехода в свое время на принятую во многих чемпионатах Европы систему.



Сторонники той и другой системы до сих пор спорят между собой, но специалисты уже все сказали по этому поводу 37 лет назад. Многим, правда, это не мешает до сих пор изобретать велосипед.



В 1986 году «Комитет по изучению», который был создан УЕФА, подготовил доклад, где были названы главные проблемы европейского футбола. Коснулись составители доклада и системы проведения чемпионатов.



«Календари большинства стран предусматривают проведения многих футбольных матчей в зимние месяцы. При суровой зиме болельщики предпочитают оставаться дома и смотреть игры по телевизору. Исследование, проведенное во Франции, показало, что с середины ноября по середину марта посещаемость игр снижается на 35 процентов.



Далее. В зимние месяцы повышается риск получить травму. Он больше, чем в летние месяцы, когда в футбол играют на хороших полях, в хороших условиях. Надо надеяться, что большинство стран примет решение проводить свои футбольные чемпионаты в период с марта по октябрь.



Выдвигаются возражения в этом плане со ссылкой на даты европейских клубных соревнований, школьные каникулы, пору экзаменов и т.д. Тем не менее совершенно очевидно, что европейские кубки не могут быть истинной причиной для всех заинтересованных стран».



Ранее сообщалось, что игрок «Баварии» Харри Кейн возглавляет список лучших бомбардиров ведущих европейских чемпионатов