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Эксперты УЕФА за возвращение РПЛ к системе «весна-осень»

Сегодня, 14:21




Футбол на снегу

В последнее время в России все больше людей высказывают мнение, что необходимо возвращать старую систему проведения чемпионатов страны и проводить сезон с марта по ноябрь.

Российские команды отлучены от европейских кубков, а именно фактор участия в них являлся главной причиной перехода в свое время на принятую во многих чемпионатах Европы систему.

Сторонники той и другой системы до сих пор спорят между собой, но специалисты уже все сказали по этому поводу 37 лет назад. Многим, правда, это не мешает до сих пор изобретать велосипед.

В 1986 году «Комитет по изучению», который был создан УЕФА, подготовил доклад, где были названы главные проблемы европейского футбола. Коснулись составители доклада и системы проведения чемпионатов.

«Календари большинства стран предусматривают проведения многих футбольных матчей в зимние месяцы. При суровой зиме болельщики предпочитают оставаться дома и смотреть игры по телевизору. Исследование, проведенное во Франции, показало, что с середины ноября по середину марта посещаемость игр снижается на 35 процентов.

Далее. В зимние месяцы повышается риск получить травму. Он больше, чем в летние месяцы, когда в футбол играют на хороших полях, в хороших условиях. Надо надеяться, что большинство стран примет решение проводить свои футбольные чемпионаты в период с марта по октябрь.

Выдвигаются возражения в этом плане со ссылкой на даты европейских клубных соревнований, школьные каникулы, пору экзаменов и т.д. Тем не менее совершенно очевидно, что европейские кубки не могут быть истинной причиной для всех заинтересованных стран».

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