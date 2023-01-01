Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Превратил жизнь в шоу-бизнес. Неймар расстался с моделью Бьянкарди

Сегодня, 15:12




Неймар и Бруна Бьянкарди

А как все хорошо начиналось. Неймар и Бруна Бьянкарди начали встречаться в 2021 году, а год спустя стали появляться на публике. В октябре у пары родилась дочь Мэви. 

Сейчас футболист выступает за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. У Неймара есть сын, которого ему родила в 2011 еще одна из его подруг - Каролина Дантас.

Мировые СМИ не раз писали про измены Неймара, про изнасилования и домогательства. Все это, конечно, может быть неправдой, всем известно, как иногда поступают обезумевшие фанатки того или иного спортсмена.

Но факт, что у футболиста есть два внебрачных ребенка. И что сам Неймар не раз признавался, что он христианин и что жизнь имеет смысл только тогда, когда человек служит Богу.

Ранее сообщалось, что футболист московского «Динамо» Федор Смолов подарил жене автомобиль Porsche Cayenne.





  • «Динамо» обыграет «Зенит»? Расписание матчей Кубка России на 29 ноября
  • Российские гастарбайтеры из «Коламбуса» разорвали «Бостон»
  • Федор Смолов подарил жене Porsche Cayenne
  • Футболист «Динамо» Федор Смолов стал отцом
  • Хобби известных футболистов
    •




    Приводим тело в порядок. Три интенсивные тренировки для похудения

    Интенсивные тренировки для похудения

    Три интенсивные тренировки помогут вам сжечь жир и вернуть свою форму, утраченную после зимы.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

    Плей-офф КХЛ 2023/2024: расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2024

    В плей-офф КХЛ 2024 будут участвовать лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.









    Всемирный день домашних животных и другие праздники 30 ноября
    Превратил жизнь в шоу-бизнес. Неймар расстался с моделью Бьянкарди
    Эксперты УЕФА за возвращение РПЛ к системе «весна-осень»
    ЦСКА примет минское «Динамо» и другие матчи КХЛ 29 ноября
    Программа передач Матч ТВ на 30 ноября 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 ноября 2023
    «Динамо» обыграет «Зенит»? Расписание матчей Кубка России на 29 ноября
    «Галатасарай» покуражится в Стамбуле над «Манчестер Юнайтед»
    Макдэвид просто монстр! Набрал 12 очков за три игры
    «Вегас» остановит «Эдмонтон»? Макдэвид против обладателя Кубка Стэнли


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru