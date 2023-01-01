Превратил жизнь в шоу-бизнес. Неймар расстался с моделью Бьянкарди

Сегодня, 15:12





А как все хорошо начиналось. Неймар и Бруна Бьянкарди начали встречаться в 2021 году, а год спустя стали появляться на публике. В октябре у пары родилась дочь Мэви.



Сейчас футболист выступает за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. У Неймара есть сын, которого ему родила в 2011 еще одна из его подруг - Каролина Дантас.



Мировые СМИ не раз писали про измены Неймара, про изнасилования и домогательства. Все это, конечно, может быть неправдой, всем известно, как иногда поступают обезумевшие фанатки того или иного спортсмена.



Но факт, что у футболиста есть два внебрачных ребенка. И что сам Неймар не раз признавался, что он христианин и что жизнь имеет смысл только тогда, когда человек служит Богу.



Ранее сообщалось, что футболист московского «Динамо» Федор Смолов подарил жене автомобиль Porsche Cayenne.