Всемирный день домашних животных и другие праздники 30 ноября

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В России и мире 30 ноября 2023 года отмечают Всемирный день домашних животных и другие праздники.



Всемирный день домашних животных отмечается с 1931 года. Идея праздника была высказана участниками Международного конгресса сторонников движения в защиту природы, который состоялся в Италии. В этот день проходят выставки животных, проводятся акции в их защиту.



Всемирный день слонов отмечается каждый год 30 ноября. Эти млекопитающие занесены в Международную Красную книгу и по мнению некоторых экологов через 30-50 лет слоны могут полностью исчезнуть.



Международный день защиты информации учрежден Ассоциацией компьютерного оборудования в 1988 году.



День памяти святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (народное название - Григорий Зимоуказатель). Традиционно в этот день люди кувыркаются в снегу, катали колеса и смотрели, какая будет зима. Если далеко, то холодная и морозная, если часто падает, то будет зачастую сменяться оттепелью.