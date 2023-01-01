Овечкин сдулся? «Вашингтон» едет в гости к «Лос-Анджелесу»

Сегодня, 17:34





В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 30 ноября состоятся три матча.



«Вашингтон» сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом» (06:30 мск). «Столичные» после пятиматчевой победной серии два раза проиграли, но имеют шанс добиться успеха. Дело в том, что «Короли» занимают 6-е место в общей турнирной таблице, но неважно выступают в родных стенах. В 10-ти играх на домашей арене команда одержала только 4 победы и 6 раз проиграла.



Александр Овечкин в пяти последних матчах набрал всего одно очко и никак не может обрести былую форму.



«Рейнджерс» примет на своем льду «Детройт» (03:30). Артемий Панарин идет шестым в списке лучших бомбардиров, на счету российского хоккеиста 11 шайб и 19 передач. Второе место по результативности в команде занимает Крис Крайдер с отставанием в 10 очков.



«Коламбус» проведет поединок дома с «Монреалем» (03:00). Обе команды расположились в подвале таблицы Восточной конференции, а первый поединок между ними в конце октября завершился победой «Канадиенс» со счетом 4:3.



Ранее сообщалось, что четверо российских игроков «Блю Джекетс» в последнем матче поиздевались над лидером НХЛ «Бостоном».