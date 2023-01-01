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Сколько Голдобин забьет «Куньлуню»? Расписание КХЛ на 30 ноября

Сегодня, 08:22




Куньлунь - Спартак 30 ноября

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 30 ноября пройдет пять поединков.

Начнется игровой день поединком между «Сибирью» и «Адмиралом» (15:30 мск, трансляция на «Матч ТВ»). Новосибирские хоккеисты проводят пятый подряд матч дома, в предыдущих четырех команда три раза выиграла и уступила два дня назад «Северстали». «Адмирал» продолжает чередовать победы с поражениями, безуспешно пытаясь выправить свое турнирное положение.

Худшая команда КХЛ «Барыс» будет принимать лидера сезона «Металлург» (16:30). «Магнитка» одержала 11 побед подряд и, скорее всего, серия будет продолжена.

«Салават Юлаев» сыграет дома с «Ладой» (17:00). Обе встречи между клубами в Тольятти уже состоялись. В первом победу одержали уфимцы, а во втором «Лада» все-таки дожала соперника.

«Ак Барс» проведет матч с «Автомобилистом» (19:30). Команды показывают неровную игру и плетутся в середине турнирной таблицы.

«Куньлунь» как обычно при полупустых трибунах в Мытищах будет принимать «Спартак» (19:30). Следим за результативностью лучшего бомбардира КХЛ Николая Голдобина, который в последних играх сбавил обороты.

Ранее сообщалось, что нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 12 очков в трех матчах.





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