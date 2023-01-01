«Матч ТВ» покажет «Аталанту» с Миранчуком на скамейке запасных

Сегодня, 10:50





Очередной игровой день в розыгрыше Лиги Европы по футболу состоится в четверг 30 ноября.



На федеральном канале «Матч ТВ» будут показаны три поединка второго по значимости клубного европейского турнира.



«Аталанта» сыграет дома со «Спортингом» (20:45 мск). Итальянцы с 10 очками лидируют в группе D и на три опережают португальцев. Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук единственный раз провел полный матч за команду в Серии А 12 ноября. И всего пять раз выходил на замены.



«Ливерпуль» проведет встречу с аутсайдером группы E «ЛАСК» (23:00). В первой игре в Австрии англичане одержали победу со счетом 3:1.



В записи ночью «Матч ТВ» покажет встречу между «Марселем» и «Аяксом» (02:00). Французы лидируют в группе, набрав 8 очков. Голландцы имеют в активе два очка и замыкают турнирную таблицу.



В 18:15 мск телеканал покажет игру Лиги конференций, в которой встретятся «Астана» и загребское «Динамо».



Ранее сообщалось, что эксперты УЕФА рекомендовали проводить внутренние чемпионаты по системе «весна-осень».