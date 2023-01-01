Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


«Матч ТВ» покажет «Аталанту» с Миранчуком на скамейке запасных

Сегодня, 10:50




Алексей Миранчук

Очередной игровой день в розыгрыше Лиги Европы по футболу состоится в четверг 30 ноября.

На федеральном канале «Матч ТВ» будут показаны три поединка второго по значимости клубного европейского турнира.

«Аталанта» сыграет дома со «Спортингом» (20:45 мск). Итальянцы с 10 очками лидируют в группе D и на три опережают португальцев. Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук единственный раз провел полный матч за команду в Серии А 12 ноября. И всего пять раз выходил на замены.

«Ливерпуль» проведет встречу с аутсайдером группы E «ЛАСК» (23:00). В первой игре в Австрии англичане одержали победу со счетом 3:1.

В записи ночью «Матч ТВ» покажет встречу между «Марселем» и «Аяксом» (02:00). Французы лидируют в группе, набрав 8 очков. Голландцы имеют в активе два очка и замыкают турнирную таблицу.

В 18:15 мск телеканал покажет игру Лиги конференций, в которой встретятся «Астана» и загребское «Динамо».

Ранее сообщалось, что эксперты УЕФА рекомендовали проводить внутренние чемпионаты по системе «весна-осень».





  • Программа передач Матч ТВ на 30 ноября 2023 года
  • «Ньюкасл» сыграет с «ПСЖ». Расписание матчей Лиги чемпионов на 28 ноября
  • Нидерланды против Ирландии. Расписание отбора Евро-2024 на 18 ноября
  • Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа»
  • Лига Европы 2015/2016. Финал. «Ливерпуль» - «Севилья»
    •




    Приводим тело в порядок. Три интенсивные тренировки для похудения

    Интенсивные тренировки для похудения

    Три интенсивные тренировки помогут вам сжечь жир и вернуть свою форму, утраченную после зимы.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

    Плей-офф КХЛ 2023/2024: расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2024

    В плей-офф КХЛ 2024 будут участвовать лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.









    «Матч ТВ» покажет «Аталанту» с Миранчуком на скамейке запасных
    Сколько Голдобин забьет «Куньлуню»? Расписание КХЛ на 30 ноября
    Программа передач Матч ТВ на 1 декабря 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 декабря 2023
    Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей
    Овечкин сдулся? «Вашингтон» едет в гости к «Лос-Анджелесу»
    Всемирный день домашних животных и другие праздники 30 ноября
    Превратил жизнь в шоу-бизнес. Неймар расстался с моделью Бьянкарди
    Эксперты УЕФА за возвращение РПЛ к системе «весна-осень»
    ЦСКА примет минское «Динамо» и другие матчи КХЛ 29 ноября


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru