Сегодня, 15:52





Второй этап Кубка России по биатлону пройдет с 1 по 3 декабря 2023 года в Ханты-Мансийске.



В первый день в пятницу спортсмены разыграют медали в спринтерских дистанциях. Гонка на 10 км. среди мужчин начнется в 09:00 мск, старт женского спринта на 7,5 км. намечен на 12:00.



В субботу состоятся две гонки преследования - мужская в 10:00 и женская в 13:00. Завершится этап в Ханты-Мансийске двумя масс-стартами. Мужская гонка начнется в 09:00, женская - в 11:30.



Все состязания в прямом эфире покажет спортивный канал «Матч ТВ».



Победители каждого заезда получат призовую сумму (70 тысяч рублей), которая равна половине официальной средней заработной плате в Москве. Или средней реальной зарплате в столице. Кому как нравится считать.



Третий этап Кубка России по биатлону состоится в Тюмени с 7 по 10 декабря.



Ранее сообщалось, что на этапе Кубка мира шведский лыжник Калле Хальварссон отморозил себе гениталии.