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Расписание 2-го этапа Кубка России по биатлону

Сегодня, 15:52




Кубок России по биатлону 2023

Второй этап Кубка России по биатлону пройдет с 1 по 3 декабря 2023 года в Ханты-Мансийске.

В первый день в пятницу спортсмены разыграют медали в спринтерских дистанциях. Гонка на 10 км. среди мужчин начнется в 09:00 мск, старт женского спринта на 7,5 км. намечен на 12:00.

В субботу состоятся две гонки преследования - мужская в 10:00 и женская в 13:00. Завершится этап в Ханты-Мансийске двумя масс-стартами. Мужская гонка начнется в 09:00, женская - в 11:30.

Все состязания в прямом эфире покажет спортивный канал «Матч ТВ».

Победители каждого заезда получат призовую сумму (70 тысяч рублей), которая равна половине официальной средней заработной плате в Москве. Или средней реальной зарплате в столице. Кому как нравится считать.

Третий этап Кубка России по биатлону состоится в Тюмени с 7 по 10 декабря.

Ранее сообщалось, что на этапе Кубка мира шведский лыжник Калле Хальварссон отморозил себе гениталии.





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