Сегодня, 16:26





Второй этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 1 по 3 декабря 2023 года.



В пятницу лыжники побегут 10 км. свободным стилем (женщины в 10:30 мск, женщины в 13:30). Во второй день пройдут спринтерские гонки (в 11:00). В воскресенье спортсмены разыграют медали в масс-старте (женщины в 10:00, мужчины в 12:30).



Все три мужские гонки первого этапа, который состоялся неделю назад, выиграл Александр Большунов, по-прежнему испытывающий проблемы со спиной. Вероника Степанова выиграла гонку на 10 км. свободным стилем и на 10 км. классическим стилем, в спринте лучшей была Анастасия Фалеева.



Прямые трансляции со второго этапа будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».



Третий этап Кубка России по лыжным гонкам состоится в Чусовом (Пермский край) с 9 по 12 декабря.



Ранее сообщалось, что шведский гонщик отморозил себе пенис на соревнованиях в Финляндии.