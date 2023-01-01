Всероссийский день хоккея и другие праздники 1 декабря

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В России и мире 1 декабря 2023 года отмечают Всероссийский день хоккея и другие праздники.



Всероссийский день хоккея отмечается по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка с 2007 года. 22 декабря все любители игры будут отмечать День рождения отечественного хоккея.



Всемирный день борьбы со СПИДом учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.



День памяти мученика Платона Анкирского, мучеников Романа, диакона, и отрока Варула (народное название - Платон и Роман Зимоуказатели). По древней традиции, если в семье ощущается недостаток денег, то в этот праздник нужно обязательно помолиться святым мученикам Платону и Роману о материальном достатке.



Из других праздников стоит отметить День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп и Международный день невролога