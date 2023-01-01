Кучеров против Малкина. Расписание матчей НХЛ на 1 декабря

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В регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 1 декабря состоятся 14 матчей. Выделим наиболее интересные из них.



«Тампа-Бэй» впервые в сезоне встретится с «Питтсбургом» (03:00 мск). Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров сезона (37 очков), на счету нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина 10 заброшенных шайб и 9 передач.



«Чикаго» не подтвердил связь ветерана Кори Перри с матерью Коннора Бедарда, тем не менее разорвал контракт с игроком. Команда этой ночью сыграет с «Детройтом» (03:00), который на днях подписал соглашение с 35-летним Патриком Кейном.



«Эдмонтон» отправится в гости к «Виннипегу» (04:00). «Нефтяники» одержали три победы подряд, Коннор Макдэвид в них набрал 12 очков.



«Вашингтон» неплохо справляется и без Овечкина. Столичные продолжат 5-матчевую выездную серию в Анахайме (06:00).



«Миннесота» поменяла тренера и победила накануне, прервав серию из 7 поражений. Следующим соперником будет «Нэшвилл» (04:00), который выиграл 6 матчей подряд.



«Ванкувер» проведет поединок дома с «Вегасом» (06:00). Форвард «Кэнакс» Брок Бесер лидирует в гонке снайперов (17). Подопечные Брюса Кэссиди находятся в небольшом кризисе - одна победа в шести последних играх.



«Колорадо» поедут в гости к «Аризоне» (05:00). Следим за Валерием Ничушкиным и не забываем, что защитник Кейл Макар лидирует в списке лучших ассистентов (26 передач).