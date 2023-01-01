Магия Месси. «Интер Майами» распродал все абонементы на будущий сезон

Вчера, 23:24





Футбольный клуб MLS «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, заявил в четверг, что распродал все абонементы на следующий сезон, сообщает AP.



Болельщиков не остановило даже то, что цены выросли почти вдвое. Теперь у фанатов осталась возможность приобрести билеты только на отдельные матчи.



Другие клубы тоже не остались в стороне и постарались заработать на популярности аргентинца. Так, представители «Коламбус Крю» заявили, что самый дешевый билет на матч против «Интер Майами» будет стоить 382 доллара. В то время как на обычные игры чемпионата в прошлом сезоне можно было попасть и за 40 долларов.



36-летний нападающий забил 10 голов в семи играх за новую команду в прошлом сезоне. «Интер Майами» финишировал на последнем 15-м месте в Восточной конференции, а в августе выиграл первый трофей в своей истории - Кубок лиг.



Летом «Интер Майами» также подписал контракты с бывшими игроками «Барселоны» Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.



Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Харри Кейн возглавляет рейтинг лучших бомбардиров ведущих чемпионатов Европы.