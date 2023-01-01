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Магия Месси. «Интер Майами» распродал все абонементы на будущий сезон

Вчера, 23:24




Лионель Месси в Интер Майами

Футбольный клуб MLS «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, заявил в четверг, что распродал все абонементы на следующий сезон, сообщает AP.

Болельщиков не остановило даже то, что цены выросли почти вдвое. Теперь у фанатов осталась возможность приобрести билеты только на отдельные матчи.

Другие клубы тоже не остались в стороне и постарались заработать на популярности аргентинца. Так, представители «Коламбус Крю» заявили, что самый дешевый билет на матч против «Интер Майами» будет стоить 382 доллара. В то время как на обычные игры чемпионата в прошлом сезоне можно было попасть и за 40 долларов.

36-летний нападающий забил 10 голов в семи играх за новую команду в прошлом сезоне. «Интер Майами» финишировал на последнем 15-м месте в Восточной конференции, а в августе выиграл первый трофей в своей истории - Кубок лиг.

Летом «Интер Майами» также подписал контракты с бывшими игроками «Барселоны» Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Харри Кейн возглавляет рейтинг лучших бомбардиров ведущих чемпионатов Европы.





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