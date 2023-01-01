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Сколько Рид Буше забьет «Нефтехимику»? Расписание КХЛ на 1 декабря

Сегодня, 08:48




Расписание матчей КХЛ на 1 декабря

В первый день декабря в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча.

«Амур» сыграет дома с минским «Динамо» (12:00 мск). Минчане одержали три победы в пяти последних играх в Хабаровске.

«Авангард» принимает «Нефтехимик» (16:30). Игра между командами в Омске в середине сентября завершился победой хозяев со счетом 5:1. В последний раз «Нефтехимик» выигрывал в Омске в декабре 2017 года.

Нападающий омичей Рид Буше возглавляет список лучших снайперов сезона (26 шайб), а его одноклубник Владимир Ткачев - лучший в чемпионате по результативным передачам (36).

Московское «Динамо» отправляется в гости к «Трактору» (17:00). В последних пяти играх в Челябинске динамовцы четыре раза проиграли.

«ХК Сочи» будет играть дома с «Локомотивом» (19:30). Железнодорожники считаются фаворитами встречи, но не стоит забывать, что матч между командами в Ярославле 11 сентября завершился победой гостей со счетом 5:0.

Ранее сообщалось, что 1 декабря по инициативе президента ФХР Владислава Третьяка отмечается Всероссийский день хоккея.





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