Сколько Рид Буше забьет «Нефтехимику»? Расписание КХЛ на 1 декабря

Сегодня, 08:48





В первый день декабря в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча.



«Амур» сыграет дома с минским «Динамо» (12:00 мск). Минчане одержали три победы в пяти последних играх в Хабаровске.



«Авангард» принимает «Нефтехимик» (16:30). Игра между командами в Омске в середине сентября завершился победой хозяев со счетом 5:1. В последний раз «Нефтехимик» выигрывал в Омске в декабре 2017 года.



Нападающий омичей Рид Буше возглавляет список лучших снайперов сезона (26 шайб), а его одноклубник Владимир Ткачев - лучший в чемпионате по результативным передачам (36).



Московское «Динамо» отправляется в гости к «Трактору» (17:00). В последних пяти играх в Челябинске динамовцы четыре раза проиграли.



«ХК Сочи» будет играть дома с «Локомотивом» (19:30). Железнодорожники считаются фаворитами встречи, но не стоит забывать, что матч между командами в Ярославле 11 сентября завершился победой гостей со счетом 5:0.



Ранее сообщалось, что 1 декабря по инициативе президента ФХР Владислава Третьяка отмечается Всероссийский день хоккея.