Овечкину осталось набрать один балл до 1500 очков в НХЛ Сегодня, 09:18













Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин в игре с «Вегасом», которая состоится в ночь на 3 декабря 2023 года, может преодолеть отметку в 1500 набранных очков в Национальной хоккейной лиге.



Овечкин станет 16-м игроком за всю историю Лиги, кто достиг рубежа в 1500 очков. Лидирует в списке канадский форвард Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 результативных баллов.



Всего за 19 сезонов в форме «Вашингтона» 38-летний россиянин в 1367 играх набрал 1499 очков - забросил 827 шайб и отдал 672 результативные передачи.



Статистика Овечкина по сезонам



2005/2006 - 106 (52+54) очков

В дебютном сезоне Овечкин набрал 106 очков при том, что «столичные» заняли последнее место в дивизионе.



2006/2007 - 92 (46+46)

В том сезоне хоккеист занял 13-е место по очкам и 4-е по забитым шайбам.



2007/2008 - 112 (65+47)

Показал свой лучший результат по заброшенным шайбам и стал лучшим снайпером и бомбардиром «регулярки».



2008/2009 - 110 (56+54)

Второй раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.



2009/2010 - 109 (50+59)

Овечкин набрал 109 очков даже с учетом 10 пропущенных матчей.



2010/2011 - 85 (32+53)

Забросил наименьшее количество шайб (не считая двух укороченных сезонов) за карьеру в НХЛ.



2011/2012 - 65 (38+27)

Худший сезон россиянина в Национальной хоккейной лиге.



2012/2013 - 56 (32+24)

Сезон был укорочен из-за локаута, но Овечкин в третий раз выиграл снайперскую гонку.



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2013/2014 - 79 (51+28)

Четвертый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.



2014/2015 - 81 (53+28)

Пятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.



2015/2016 - 71 (50+21)

Шестой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.



2016/2017 - 69 (33+36)

Провел не самый удачный сезон в карьере, хотя не пропустил ни одного матча.



2017/2018 - 87 (49+38)

Овечкину не хватило одной шайбы до 50-ти, но он все равно выиграл «Морис Ришар Трофи» (в седьмой раз).



2018/2019 - 89 (51+38)

Россиянин в восьмой раз забил 50 шайб за сезон НХЛ.



2019/2020 - 67 (48+19)

Овечкин завоевал девятый «Морис Ришар Трофи» за карьеру в НХЛ.



2020/2021 - 42 (24+18)

Сезон был укорочен из-за пандемии коронавируса.



2021/2022 - 79 (42+37)

Для своего возраста Овечкин показывает феноменальную результативность.



2022/2023 - 75 (42+33)

И этот сезон выдался для хоккеиста результативным.



2023/2024 - 14 (5+9)



Из российских хоккеистов только Овечкин сможет преодолеть отметку в 1500 очков в регулярных чемпионатах. Второй российский бомбардир Евгений Малкин набрал 1249 очков.











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