Овечкину осталось набрать один балл до 1500 очков в НХЛ

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин в игре с «Вегасом», которая состоится в ночь на 3 декабря 2023 года, может преодолеть отметку в 1500 набранных очков в Национальной хоккейной лиге.
Овечкин станет 16-м игроком за всю историю Лиги, кто достиг рубежа в 1500 очков. Лидирует в списке канадский форвард Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 результативных баллов.
Всего за 19 сезонов в форме «Вашингтона» 38-летний россиянин в 1367 играх набрал 1499 очков - забросил 827 шайб и отдал 672 результативные передачи.
Статистика Овечкина по сезонам
2005/2006 - 106 (52+54) очков
В дебютном сезоне Овечкин набрал 106 очков при том, что «столичные» заняли последнее место в дивизионе.
2006/2007 - 92 (46+46)
В том сезоне хоккеист занял 13-е место по очкам и 4-е по забитым шайбам.
2007/2008 - 112 (65+47)
Показал свой лучший результат по заброшенным шайбам и стал лучшим снайпером и бомбардиром «регулярки».
2008/2009 - 110 (56+54)
Второй раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.
2009/2010 - 109 (50+59)
Овечкин набрал 109 очков даже с учетом 10 пропущенных матчей.
2010/2011 - 85 (32+53)
Забросил наименьшее количество шайб (не считая двух укороченных сезонов) за карьеру в НХЛ.
2011/2012 - 65 (38+27)
Худший сезон россиянина в Национальной хоккейной лиге.
2012/2013 - 56 (32+24)
Сезон был укорочен из-за локаута, но Овечкин в третий раз выиграл снайперскую гонку.
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2013/2014 - 79 (51+28)
Четвертый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.
2014/2015 - 81 (53+28)
Пятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.
2015/2016 - 71 (50+21)
Шестой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.
2016/2017 - 69 (33+36)
Провел не самый удачный сезон в карьере, хотя не пропустил ни одного матча.
2017/2018 - 87 (49+38)
Овечкину не хватило одной шайбы до 50-ти, но он все равно выиграл «Морис Ришар Трофи» (в седьмой раз).
2018/2019 - 89 (51+38)
Россиянин в восьмой раз забил 50 шайб за сезон НХЛ.
2019/2020 - 67 (48+19)
Овечкин завоевал девятый «Морис Ришар Трофи» за карьеру в НХЛ.
2020/2021 - 42 (24+18)
Сезон был укорочен из-за пандемии коронавируса.
2021/2022 - 79 (42+37)
Для своего возраста Овечкин показывает феноменальную результативность.
2022/2023 - 75 (42+33)
И этот сезон выдался для хоккеиста результативным.
2023/2024 - 14 (5+9)
Из российских хоккеистов только Овечкин сможет преодолеть отметку в 1500 очков в регулярных чемпионатах. Второй российский бомбардир Евгений Малкин набрал 1249 очков.