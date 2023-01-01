Мистер и миссис Шевченко выступят на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

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Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова стали мужем и женой. Церемония состоялась в Санкт-Петербурге.



В начале осени пара объявила о помолвке, а сегодня спортсмены расписались в центральном Дворце бракосочетания.



22-летняя Анастасия родилась в Саратове и с 13-летнего возраста занималась в академии в Химках. Теннисистка завоевала два титула в одиночном разряде и занимает на данный момент 28-е место в рейтинге WTA.



Александру два дня назад исполнилось 23 года и он расположился на 49 месте в рейтинге ATP. Шевченко в 9 лет уехал в Австрию, а сейча постоянно проживает в Словакии.



Супруги выступят на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который начнется 1 декабря в Санкт-Петербурге.



Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP.