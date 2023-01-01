Кто из спортсменов первым купит Tesla Cybertruck?

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Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов поспешил с подарком для своей жены по случаю рождения дочери.



Футболист подарил Карине Истоминой Porsche Cayenne. Но буквально сегодня стало известно, что в России можно будет приобрести пикап Tesla Cybertruck.



Об отгрузке американским покупателям первой партии автомобилей Илон Маск сообщил на пресс-конференции 1 декабря. Всего передали 10 штук, но это пока. Клиент должен дозреть.



Как сообщает «Газета.ру», крутая тачка от Маска будет стоить при заказе в дилерском центре в Москве чуть больше 12 млн рублей. В Россию машина доедет только в третьем квартале следующего года.



В комплектации - 600 л.с., полный привод, разгон до 100 км/ч за 2,6 секунды, запас хода 547 км. Можно прицепить к авто прицеп массой 5 тонн.



Ранее сообщалось, что известный бразильский футболист Неймар расстался с моделью Бьянкарди.