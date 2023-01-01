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Русские в «Коламбусе» против «Оттавы». Расписание НХЛ на 2 декабря

Сегодня, 18:05




Расписание матчей НХЛ на 2 декабря

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 2 ноября пройдут два матча.

«Коламбус» на своем льду сыграет с «Оттавой» (03:00 мск). «Блю Джекетс» набрал 18 очков и занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Замыкающая таблицу «Оттава» набрала на два очка меньше, но имеет семь игр в запасе. «Коламбус» пока не может похвастаться количеством побед, но занимают второе место в НХЛ по надежности игры в меньшинстве (89,2%).

«Нью-Джерси» проведет матч с «Сан-Хосе» (03:00). «Акулы» идут на первом месте в лиге по количеству поражений (16), по пропущенным шайбам (91) и последнее по заброшенным шайбам (36) и по броскам в створ в среднем за игру (24,5).

«Дэвилз» обладает лучшими бригадами большинства (35,6%).

Ранее сообщалось, что нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось набрать один балл до 1500 очков.





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