На матче «Сочи» - «Крылья Советов» ожидается плюс 18 и солнце

Сегодня, 09:55





В рамках 17-го тура в Российской Премьер-лиге 2 декабря состоятся три матча.



«Факел» будет принимать на своем поле «Балтику» (14:00 мск). В последних пяти играх воронежцы набрали 10 очков, а подопечные Сергея Игнашевича только два. Встреча первого круга в Калининграде завершилась победой хозяев со счетом 2:1. «Балтика» хуже всех в сезоне выступает в гостях - ничья и 7 поражений.



«Сочи» сыграет дома с «Крыльями Советов» (16:30). Самарцы занимают 5-е место в турнирной таблицу, а сочинцы ее замыкают. Однако в последних шести играх обе команды одержали только по одной победе.



В Сочи днем ожидается теплая погода, температура поднимется до 18 градусов.



«Пари НН» проведет матч с «Уралом» (19:30, трансляция на «Матч ТВ»). «Урал» в прошлом туре обыграл лидера чемпионата «Краснодар», одержав первую победу с 19 августа. Встреча в Нижнем Новгороде покажет, насколько та победа была закономерна.



Ранее сообщалось, что Неймар расстался со своей подругой, которая недавно родила ему дочь.