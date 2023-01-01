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На матче «Сочи» - «Крылья Советов» ожидается плюс 18 и солнце

Сегодня, 09:55




Расписание матчей РПЛ на 2 декабря

В рамках 17-го тура в Российской Премьер-лиге 2 декабря состоятся три матча.

«Факел» будет принимать на своем поле «Балтику» (14:00 мск). В последних пяти играх воронежцы набрали 10 очков, а подопечные Сергея Игнашевича только два. Встреча первого круга в Калининграде завершилась победой хозяев со счетом 2:1. «Балтика» хуже всех в сезоне выступает в гостях - ничья и 7 поражений.

«Сочи» сыграет дома с «Крыльями Советов» (16:30). Самарцы занимают 5-е место в турнирной таблицу, а сочинцы ее замыкают. Однако в последних шести играх обе команды одержали только по одной победе.

В Сочи днем ожидается теплая погода, температура поднимется до 18 градусов.

«Пари НН» проведет матч с «Уралом» (19:30, трансляция на «Матч ТВ»). «Урал» в прошлом туре обыграл лидера чемпионата «Краснодар», одержав первую победу с 19 августа. Встреча в Нижнем Новгороде покажет, насколько та победа была закономерна.

Ранее сообщалось, что Неймар расстался со своей подругой, которая недавно родила ему дочь.





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