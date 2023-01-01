«Салават Юлаев» протестирует «Спартак» и другие матчи КХЛ на 2 декабря

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В субботу 2 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся три матча.



В центральном поединке «Салават Юлаев» дома сыграет со «Спартаком» (15:00 мск). После потери ведущего центра Ивана Морозова, который получил травму в середине ноября, красно-белые забуксовали, одержав две победы в шести играх. Уфимцы в трех предыдущих матчах выиграли у команд, которые входят в топ-6 на Востоке.



«Сибирь» будет принимать «Ладу» (13:30). Хоккеисты из Тольятти в семи последних играх одержали только одну победу, но благодаря отличному старту пока занимают высокое место в конференции. «Сибирь» в двух последних домашних играх проиграла.



«Куньлунь» на своем льду сыграет с «Автомобилистом» (17:30). Китайская команда из Мытищ в трех предыдущих домашних матчах обыграла «Сибирь», «Ак Барс» и «Спартак». Подопечные Николая Заварухина, напротив, находятся в кризисе - всего одна победа в овертайме в пяти последних встречах.



Ранее сообщалось, что Александру Овечкину осталось набрать один балл до 1500 очков.