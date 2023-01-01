Сорвет ли Овечкин джекпот в Лас-Вегасе?

Сегодня, 14:39





В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги вечером 2 декабря и в ночь на 3 декабря состоятся 14 поединков. Выделим наиболее интересные из них.



«Тампа-Бэй» сыграет в гостях с «Далласом» (22:00 мск). Никита Кучеров стал лучшим игроком ноября. На счету российского хоккеиста 28 очков в 14 матчах. Самой результативной для хоккеиста стала встреча в гостях с «Каролиной» 24 ноября, в которой он набрал 6 (2+4) очков.



«Вашингтон» проведет игру в Лас-Вегасе (06:00). Первая игра между командами в столице США завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 3:0. Александр Овечкин близок к отметке в 1500 очков за карьеру.



«Нэшвилл» примет на своем льду «Рейнджерс» (00:30). «Предаторз» после шести побед подряд крупно уступили в последней игре «Миннесоте» (1:6). Команда Артемия Панарина возглавляет Восточную конференцию, а сам игрок после небольшого перерыва опять стал набирать очки в каждом матче.



«Питтсбург» будет играть с «Филадельфией» (03:00). Ждем новостей от Евгения Малкина, которому осталось забить 19 шайб до отметки в 500 голов в НХЛ.



Валерий Ничушкин из «Колорадо» в матче с «Анахаймом» (06:00) может продолжить свою результативную серию, которая продолжается уже девять игр. «Утки» проиграли восемь последних встреч (5 дома и 3 на выезде). Защитник «Эвеланш» Кейл Макар лидирует в НХЛ по количеству передач (27).



«Калгари» сыграет дома с «Ванкувером» (06:00). Следим за результатами ведущих игроков «Кэнакс», многие из которых в списке самых результативных в этом чемпионате и смотрим за дебютом в «Ванкувере» Никиты Задорова в матче с его бывшей командой.



Ранее сообщалось, что в продажу поступил новый электромобиль Tesla Cybertruck от Илона Маска.