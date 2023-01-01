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Сколько забьет Холанд? «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» 3 декабря

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Манчестер Сити - Тоттенхэм 3 декабря 2023

«Манчестер Сити» сыграет дома с «Тоттенхэмом» в рамках 14-го тура Английской премьер-лиги. Матч начнется 3 декабря в 19:30 по московскому времени.

«Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, на очко отставая от лондонского «Арсенала». Подопечные Пепа Гвардиолы в этом сезоне неважно выступают против равных себе соперников. Выделяется только победа в 10-м туре над земляками из «Юнайтед». В октябре «Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» и поделил очки с «Челси» и «Ливерпулем» в последних двух турах.

«Тоттенхэм Хотспур» занимает пятое место в таблице, которое дает путевку в Лигу Европы. Три последние игры в чемпионате «Шпоры» проиграли, неделю назад дома «Астон Вилле» 1:2. В команде много травмированных, один из ведущих футболистов Кристиан Ромеро отбывает дисквалификацию.

Гвардиола перед матчем заявил в интервью английским СМИ, что его команда планирует повеселиться в матче с лондонцами. Пеп, похоже, мало спит и стал заговариваться, поставив «Тоттенхэм» в один ряд с Борнмутом и Фулхэмом, которых команда обыграла со счетом 6:1, и 5:1, соответственно.

Ранее стало известно, что Неймар расстался со своей подругой Бруной Бьянкарди, которая в октябре родила ему дочь.





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