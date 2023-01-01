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В СССР на стадионах курили до 1976 года

Сегодня, 18:32




Курение на стадионах

То, что курение и спорт несовместимы, объяснять никому не надо. И тем не менее на всех стадионах и всех Дворцах спорта в СССР курили.

Конечно, в закрытых помещениях курили лишь в фойе, но к концу матча дым витал и над площадкой. Продолжалось это до 1976 года.

Директор Центрального стадиона в Лужниках издал приказ - во Дворце спорта не курить. Всем, без исключения. Борьба с курильщиками длилась целый год и закончилась полной победой сотрудников стадиона.

Более того, инициативу Центрального стадиона поддержали все спортсооружения страны. И не только у нас, но и за рубежом. Во многих странах за курение на спортивных аренах стали брать штраф.

Сейчас в России за курение в неположенном месте нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что эксперты УЕФА еще в 80-х рекомендовали проводить футбольные чемпионаты по системе «весна-осень».





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