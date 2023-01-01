Расписание матчей группового этапа Евро-2024 по футболу

17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в Германии летом 2024 года. В финальном турнире примут участие 24 сборные, разделенные на 6 групп.
Жеребьевка финального турнира прошла 2 декабря в Гамбурге. Три оставшихся участника определятся в марте 2024 года в плей-офф Лиги Наций.
Групповой этап Евро-2024
14 июня, пятница
Бундестим - Тартановая армия (Шотландия)
15 июня, суббота
Красная фурия - Шашечные
Скуадра Адзурра - Горные орлы (Албания)
Волшебные мадьяры (Венгрия) - Национальная команда (Швейцария)
16 июня, воскресенье
Белые орлы (Сербия) - Три льва
Победитель Пути А - Оранжевые
Парни (Словения) - Датский динамит
17 июня, понедельник
Орлы (Австрия) - Лягушатники
Красные дьяволы - Словацкие соколы
Цыплята (Румыния) - Победитель Пути В
18 июня, вторник
Европейские бразильцы - Народная команда (Чехия)
Лунно-звездные (Турция) - Победитель Пути С
19 июня, среда
Шашечные - Горные орлы (Албания)
Тартановая армия (Шотландия) - Национальная команда (Швейцария)
Бундестим - Волшебные мадьяры (Венгрия)
20 июня, четверг
Красная фурия - Скуадра Адзурра
Датский динамит - Три льва
Парни (Словения) - Белые орлы (Сербия)
21 июня, пятница
Победитель Пути А - Орлы (Австрия)
Оранжевые - Лягушатники
Словацкие соколы - Победитель Пути В
22 июня, суббота
Победитель Пути С - Народная команда (Чехия)
Лунно-звездные (Турция) - Европейские бразильцы
Красные дьяволы - Цыплята (Румыния)
23 июня, воскресенье
Национальная команда (Швейцария) - Бундестим
Тартановая армия (Шотландия) - Волшебные мадьяры (Венгрия)
24 июня, понедельник
Шашечные - Скуадра Адзурра
Горные орлы (Албания) - Красная фурия
25 июня, вторник
Оранжевые - Орлы (Австрия)
Лягушатники - Победитель Пути А
Три льва - Парни (Словения)
Датский динамит - Белые орлы (Сербия)
26 июня, среда
Народная команда (Чехия) - Лунно-звездные (Турция)
Победитель Пути С - Европейские бразильцы
Словацкие соколы - Цыплята (Румыния)
Победитель Пути В - Красные дьяволы
Первые матчи плей-офф пройдут 29 июня, финал Евро-24 состоится в Берлине 14 июля 2024 года.