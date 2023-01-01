Расписание матчей группового этапа Евро-2024 по футболу Вчера, 23:17









17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в Германии летом 2024 года. В финальном турнире примут участие 24 сборные, разделенные на 6 групп.



Жеребьевка финального турнира прошла 2 декабря в Гамбурге. Три оставшихся участника определятся в марте 2024 года в плей-офф Лиги Наций.



Групповой этап Евро-2024



14 июня, пятница



Бундестим - Тартановая армия (Шотландия)



15 июня, суббота



Красная фурия - Шашечные

Скуадра Адзурра - Горные орлы (Албания)

Волшебные мадьяры (Венгрия) - Национальная команда (Швейцария)



16 июня, воскресенье



Белые орлы (Сербия) - Три льва

Победитель Пути А - Оранжевые

Парни (Словения) - Датский динамит



17 июня, понедельник



Орлы (Австрия) - Лягушатники

Красные дьяволы - Словацкие соколы

Цыплята (Румыния) - Победитель Пути В



18 июня, вторник



Европейские бразильцы - Народная команда (Чехия)

Лунно-звездные (Турция) - Победитель Пути С



19 июня, среда



Шашечные - Горные орлы (Албания)

Тартановая армия (Шотландия) - Национальная команда (Швейцария)

Бундестим - Волшебные мадьяры (Венгрия)



20 июня, четверг



Красная фурия - Скуадра Адзурра

Датский динамит - Три льва

Парни (Словения) - Белые орлы (Сербия)



21 июня, пятница



Победитель Пути А - Орлы (Австрия)

Оранжевые - Лягушатники

Словацкие соколы - Победитель Пути В



22 июня, суббота



Победитель Пути С - Народная команда (Чехия)

Лунно-звездные (Турция) - Европейские бразильцы

Красные дьяволы - Цыплята (Румыния)



23 июня, воскресенье



Национальная команда (Швейцария) - Бундестим

Тартановая армия (Шотландия) - Волшебные мадьяры (Венгрия)



24 июня, понедельник



Шашечные - Скуадра Адзурра

Горные орлы (Албания) - Красная фурия



25 июня, вторник



Оранжевые - Орлы (Австрия)

Лягушатники - Победитель Пути А

Три льва - Парни (Словения)

Датский динамит - Белые орлы (Сербия)



26 июня, среда



Народная команда (Чехия) - Лунно-звездные (Турция)

Победитель Пути С - Европейские бразильцы

Словацкие соколы - Цыплята (Румыния)

Победитель Пути В - Красные дьяволы



Первые матчи плей-офф пройдут 29 июня, финал Евро-24 состоится в Берлине 14 июля 2024 года.











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