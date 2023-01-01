«Локомотив» переедет «Зенит»? Расписание РПЛ на 3 декабря

Сегодня, 08:21





В воскресенье 3 декабря в Российской Премьер-лиге состоятся четыре матча 17-го тура.



Две игры пройдут в Москве, где ожидается сильный снегопад, а температура опустится до минус 7 градусов.



«Локомотив» примет в Черкизово «Зенит» в центральном поединке тура (16:30 мск). Железнодорожники мало проигрывают, но лидируют по количеству ничейных результатов за последние два месяца. Питерцы воспользовались осечкой «Краснодара» в прошлом туре и возглавили турнирную таблицу РПЛ. Матч первого круга между командами в Санкт-Петербурге завершился победой гостей со счетом 2:1.



ЦСКА сыграет на ВЭБ Арене с «Ростовом» (14:00). В трех последних играх между командами в Москве победу одержали армейские футболисты с разницей мячей 10-1. Встреча в Ростове-на-Дону в конце сентября победителя не выявила (3:3).



«Краснодар» встретится дома с «Оренбургом» (16:30). Подопечные Владимира Ивича отстают от «Зенита» на одно очко и велика вероятность, что лидер после воскресных матчей опять поменяется.



«Спартак» отправится в гости к «Ахмату» (19:00). Матч в Москве в конце августа завершился нулевой ничьей. В случае победы в Грозном красно-белые поднимутся на третье место в турнирной таблице.



Стало известно расписание матчей чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2024 года в Германии.