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«Металлург» остановит СКА? Расписание матчей КХЛ на 3 декабря

Сегодня, 09:13


Металлург - СКА 3 декабря

В воскресенье 3 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся семь поединков.

Главная вывеска этого дня - матч в Магнитогорске между «Металлургом» и СКА (15:00 мск). «Магнитка» в последней игре неожиданно оступилась в Астане, но 11 побед подряд никуда не делись и команда уверенно возглавляет турнирную таблицу КХЛ. СКА пока только четвертый на Западе, но это пока, ведь за плечами у питерцев 10-матчевая победная серия.

«Торпедо» сыграет с лидером Западной конференции московским «Динамо» (17:00). Первые две встречи между командами в этом сезоне завершились победой торпедовцев с общим счетом 10-2 и только в последнем матче в Москве 10 дней назад «Динамо» смогло отыграться (3:2). Не стоит забывать также, что подопечные Игоря Ларионова оказались сильнее бело-голубых в первом раунде последнего Кубка Гагарина.

«Трактор» примет дома ЦСКА (15:00). Челябинцы и армейцы набрали по 42 очка и расположились на шестом месте в своих конференциях.

«ХК Сочи» сыграет второй спаренный матч с «Локомотивом» (17:30). Два дня назад железнодорожники одержали победу со счетом 2:0.

Расписание других встреч: «Адмирал» - «Динамо» Мн (10:00), «Северсталь» - «Барыс» (17:00), «Ак Барс» - «Нефтехимик» (17:30).

Ранее стало известно, какие команды сыграют на Кубке Первого канала по хоккею в середине декабря.





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