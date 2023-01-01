«Барселона» сыграет с «Атлетико», но не сможет догнать скромную «Жирону»

Сегодня, 09:58





В центральном матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» сыграет на своем поле с «Атлетико».



Встреча начнется в 23:00 по московскому времени и будет показана в онлайн-кинотеатре Okko.



«Сине-гранатовые» набрали 31 очко и занимают непривычное для себя 4-е место в таблице Примеры. Столько же в активе у соперника по предстоящему матчу, который расположился на одну строчку выше.



Лучший бомбардир «Атлетико» Антуан Гризманн забил 9 голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров этого сезона. У Роберта Левандовски в активе только семь точных ударов. 35-летний игрок «Барселоны» отличился только в одном из шести последних матчей. Как бы не поддерживал ветерана Хави, годы берут свое.



Даже в случае положительного для себя результата соперники не улучшат свое турнирное положение. На первом месте ожидаемо идет «Реал», а вот вторую строчку прочно удерживает за собой команда-сенсация нынешнего сезона - «Жирона». В прошлом году команда заняла 10-е место, а в этом только один раз проиграла (дома «Реалу» 0:3).



Ранее стало известно расписание группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии.