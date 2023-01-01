Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


«Барселона» сыграет с «Атлетико», но не сможет догнать скромную «Жирону»

Сегодня, 09:58


Барселона - Атлетико 3 декабря 2023

В центральном матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» сыграет на своем поле с «Атлетико».

Встреча начнется в 23:00 по московскому времени и будет показана в онлайн-кинотеатре Okko.

«Сине-гранатовые» набрали 31 очко и занимают непривычное для себя 4-е место в таблице Примеры. Столько же в активе у соперника по предстоящему матчу, который расположился на одну строчку выше.

Лучший бомбардир «Атлетико» Антуан Гризманн забил 9 голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров этого сезона. У Роберта Левандовски в активе только семь точных ударов. 35-летний игрок «Барселоны» отличился только в одном из шести последних матчей. Как бы не поддерживал ветерана Хави, годы берут свое.

Даже в случае положительного для себя результата соперники не улучшат свое турнирное положение. На первом месте ожидаемо идет «Реал», а вот вторую строчку прочно удерживает за собой команда-сенсация нынешнего сезона - «Жирона». В прошлом году команда заняла 10-е место, а в этом только один раз проиграла (дома «Реалу» 0:3).

Ранее стало известно расписание группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии.





  • «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024
  • Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу 2016/2017
  • Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу 2016/2017
  • Футбол. Чемпионат Англии 2016/17. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
  • Лига чемпионов 2016/2017: ПСВ примет «Ростов», «Тоттенхэм» - ЦСКА
    •




    Приводим тело в порядок. Три интенсивные тренировки для похудения

    Интенсивные тренировки для похудения

    Три интенсивные тренировки помогут вам сжечь жир и вернуть свою форму, утраченную после зимы.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

    Плей-офф КХЛ 2023/2024: расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2024

    В плей-офф КХЛ 2024 будут участвовать лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю семеро российских игроков.









    «Барселона» сыграет с «Атлетико», но не сможет догнать скромную «Жирону»
    «Металлург» остановит СКА? Расписание матчей КХЛ на 3 декабря
    Программа передач Матч ТВ на 4 декабря 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 декабря 2023
    «Локомотив» переедет «Зенит»? Расписание РПЛ на 3 декабря
    Расписание матчей группового этапа Евро-2024 по футболу
    В СССР на стадионах курили до 1976 года
    Сколько забьет Холанд? «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» 3 декабря
    Сорвет ли Овечкин джекпот в Лас-Вегасе?
    Программа передач Матч ТВ на 3 декабря 2023 года


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru