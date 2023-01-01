Неужели это правда? В АПЛ выступает серийный насильник

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Нам долго объясняли, что в Англии лучший чемпионат на свете, что там выступают лучшие футболисты, клубы занимаются благотворительностью и очень внимательно относятся к собственному имиджу.



Но так ли это на самом деле? Или весь блеск Премьер-лиги заключается в красиво оформленной упаковке и грамотном пиаре, а внутри накопился ворох проблем?



Английское издание The Telegraph сообщает, что игрок АПЛ, имя которого не называется, подозревается в изнасиловании двух женщин. Причем изнасиловал их спортсмен в то время, когда находился под подозрением в совершении насильственных действий еще над тремя представительницами женского пола.



Стоит отметить, что подобные обвинения с завидной регулярностью выдвигаются против участников Премьер-лиги. По такой же статье в 2012 году были задержаны сразу шесть футболистов, в 2022 году под подозрение попал игрок национальной сборной.



Ранее сообщалось, что эксперты УЕФА еще в 80-х рекомендовали проводить чемпионаты по системе «весна-осень».