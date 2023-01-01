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Капризов против Бедарда. Расписание матчей НХЛ на 4 декабря

Сегодня, 17:43


Расписание матчей НХЛ на 4 декабря

В регулярном чемпионате НХЛ вечером 3 декабря и в ночь на 4 декабря состоятся пять матчей.

«Миннесота» сыграет дома с «Чикаго» (22:00 мск). «Дикари» преобразились при новом тренере и одержали две подряд победы с общим счетом 9-2. Кирилл Капризов имеет худший в команде показатель полезности (минус 7).

«Рейнджерс» Артемия Панарина будет принимать «Сан-Хосе». В этом матче лидер Восточной конференции сыграет с аутсайдером Западной конференции. «Акулы» набрали 14 очков и замыкают турнирную таблицу НХЛ.

«Колорадо» отправится в гости к «Лос-Анджелесу» (04:00). «Лавины» проиграли два последних поединка в дополнительное время с одинаковым счетом 3:4. «Короли» после пяти побед подряд неожиданно уступили дома «Вашингтону».

«Бостон» встретится с «Коламбусом» (03:00). Хоккеисты «Брюинз» являются фаворитами в матче, если смотреть на таблицу. Тем не менее, «Блю Джекетс» 28 ноября победили «Мишек» со счетом 5:2.

Еще одна встреча состоится в Баффало, где местная команда сыграет с «Нэшвиллом» (03:00).

Ранее сообщалось, что нападающего «Чикаго» Кори Перри выгнали из команды за связь с матерью Бедарда.





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