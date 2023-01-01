День написания писем Деду Морозу и другие праздники 4 декабря

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В России и мире 4 декабря 2023 года отмечают следующие праздники.



День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтовые отделения начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу. В Москве специальные ящики будут размещены также во многих торговых центрах.



День информатики в России приурочен к дню, когда в СССР в 1948 году было зарегистрировано изобретение на полупроводниках. ЭВМ М1.



Праздник Введенье посвящен введению Марии (матери Иисуса Христа) родителями в Иерусалимский храм с целью посвящению Богу. По поверью, в этот день сама госпожа Зима катается по улицам на санях, заглядывая в окна и оставляя на стеклах морозные расписные рисунки.



Международный день объятий (День обнимашек) придуман австралийской молодежью в 70-80-е годы.