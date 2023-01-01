«Краснодар» возглавил РПЛ, «Зенит» потерял в снегу первое место

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В Российской Премьер-лиге завершились семь из восьми матчей 17-го тура. В понедельник 4 декабря состоится заключительная встреча, в которой московское «Динамо» сыграет на снегу с «Рубином» (19:30 мск).



После воскресных игр лидирует в таблице «Краснодар», в активе которого 35 очков. На второе место опустился «Зенит» (33), на третьей строчке расположились «Крылья Советов» (24 очка).



На четвертой строчке ЦСКА (28), а замыкает пятерку лидеров «Динамо» (28).



Места с 6-го по 8-е занимают «Локомотив» (28), «Спартак» (27) и «Рубин» (25). Далее в таблице расположились следующие команды - «Пари НН» (24), «Ростов» (20), «Факел» (20) и «Урал» (19).



В зоне переходных матчей находятся «Оренбург» (14) и «Балтика» (13), а замыкают турнирную таблицу «Ахмат» (13) и «Сочи» (10).



Ранее сообщалось, что игрока АПЛ обвиняют в изнасиловании пятерых женщин.