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Первая тройка «Авангарда» против «Амура»

Сегодня, 09:54


Авангард - Амур 4 декабря

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги в понедельник 4 декабря состоится всего один матч. «Авангард» на своем льду будет принимать «Амур» (16:30 мск).

Омичи набрали 51 очко и занимают второе место в Восточной конференции. А по проценту набранных очков они и вовсе первые в КХЛ.

Хабаровчане набрали 37 очков и пока находятся за пределами кубковой восьмерки. У «Амура» завершилась домашняя серия, в которой они три раза одержали победу и столько же раз проиграли.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше возглавляет список снайперов чемпионата (27 шайб), Владимир Ткачев на данный момент лучший по количеству результативных передач (37). Ткачев вместе с форвардом «Спартака» Николаем Голдобиным - лучшие бомбардиры сезона. Не сильно отстает от пратнеров и третий представитель первого звена омичей Райан Спунер - 39 (13+26).

Результативность в КХЛ в этом сезоне возросла и вполне сопоставима с цифрами, которые показывают хоккеисты за океаном. Ткачев набирает в среднем 1,42 очка за игру, а лидирующий в бомбардирской гонке НХЛ Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» - 1,67.

Ранее сообщалось, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину осталось набрать один балл до 1500 очков в НХЛ.





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