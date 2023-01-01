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«Динамо» играет с «Рубином». Через неделю конец мучениям

Сегодня, 10:42


Динамо - Рубин 4 декабря

Заключительный матч 17-го тура Российской Премьер-лиги, в котором будут играть московское «Динамо» и «Рубин», пройдет 4 декабря в Москве (19:30 мск).

Динамовцы в последних семи играх одержали четыре победы и четыре поединка завершили вничью. «Рубин» набрал больше всех очков в чемпионате в последних шести турах (пять побед и одна ничья).

Встреча первого круга между командами не выявила победителя (2:2). Казанцы, играя тогда в большинстве почти весь второй тайм, пропустили два мяча и лишь в компенсированное время сумели сравнять счет.

Сильный снегопад в Москве закончился, к вечеру ожидается понижение температуры до минус 9–10.

Ранее сообщалось, что эксперты УЕФА еще в 80-х рекомендовали проводить национальные чемпионаты по системе «весна-осень».





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