«Динамо» играет с «Рубином». Через неделю конец мучениям

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Заключительный матч 17-го тура Российской Премьер-лиги, в котором будут играть московское «Динамо» и «Рубин», пройдет 4 декабря в Москве (19:30 мск).



Динамовцы в последних семи играх одержали четыре победы и четыре поединка завершили вничью. «Рубин» набрал больше всех очков в чемпионате в последних шести турах (пять побед и одна ничья).



Встреча первого круга между командами не выявила победителя (2:2). Казанцы, играя тогда в большинстве почти весь второй тайм, пропустили два мяча и лишь в компенсированное время сумели сравнять счет.



Сильный снегопад в Москве закончился, к вечеру ожидается понижение температуры до минус 9–10.



Ранее сообщалось, что эксперты УЕФА еще в 80-х рекомендовали проводить национальные чемпионаты по системе «весна-осень».