Переносить 18-й тур нет смысла. В футбол играют не только в Москве

Сегодня, 14:47





После вчерашнего снегопада в Москве начались разговоры о переносе заключительного перед длительным перерывом тура Российской Премьер-лиги на весну.



Давайте разберемся, все ли так страшно и стоит ли пороть горячку.



«Зенит» перед зимним перерывом примет «Пари НН». Стадион в Санкт-Петербурге с раздвижной крышей, так что проблем там быть не должно.



«Ростов» отправится в гости к «Ахмату». В Грозном ожидается плюсовая температура (+5) и небольшие осадки. ЦСКА будет играть в Краснодаре, а «Оренбург» в Сочи. В Краснодаре морозов точно не будет, а в столице Олимпиады-2014 воздух прогреется до плюс 10 градусов.



В Калининграде на игре с «Рубином» будет нулевая температура и небольшие осадки.



В столице состоятся два матча. 8 декабря «Локомотив» примет «Урал», а на следующий день сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Температура воздуха опустится в эти дни до минус 15-17 градусов.



Похожая ситуация ожидается в Воронеже, где «Факел» и «Рубин» будут катать мячик при ясном солнце и морозе (минус 15-17).



Получается, что переносить весь тур нет смысла, экстремальные условия будут только на трех играх в Москве и Воронеже.



Ранее сообщалось, что комитет УЕФА рекомендовал проводить национальные чемпионаты по системе «весна-осень».