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Чем ответят Кучеров и Василевский за унижение в Далласе?

Сегодня, 15:05


Расписание матчей НХЛ на 5 декабря

В чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 5 декабря состоятся шесть матчей.

«Тампа-Бэй» будет принимать дома «Даллас» (03:00 мск). Два дня назад команда Никиты Кучерова играла в Далласе и потерпела сокрушительное поражение (1:8). Не помогает даже возвращение в состав Андрея Василевского, в трех матчах с его участием команда пропустила 12 шайб.

«Вашингтон» завершает выездное турне встречей в Аризоне (05:00). Александру Овечкину осталось набрать одно очко до очередной круглой цифры.

«Питтсбург» отправится в гости к «Филадельфии» (03:00). Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин набрал только 5 очков в последних 10-ти играх.

«Виннипег» сыграет дома с «Каролиной» (03:30). Правый крайний «Харрикейнз» Андрей Свечников почти перестал забивать, но регулярно отдает результативные передачи партнерам.

Лидер Западной конференции «Вегас» встретится с «Сент-Луисом» (06:00), а «Канадиенс» в Монреале примут «Сиэтл» (03:30).

Ранее сообщалось, что нападающего «Чикаго» Кори Перри выгнали из команды за связь с матерью Коннора Бедарда.





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