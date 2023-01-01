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«Спартак» сразится с «Динамо». Расписание матчей КХЛ на 5 декабря

Вчера, 22:14


Расписание матчей КХЛ на 5 декабря

В регулярном чемпионате КХЛ во вторник 5 декабря любителей хоккея ожидает большой игровой день.

В центральном поединке «Спартак» будет принимать московское «Динамо» (19:30 мск). Команды занимают первые две строчки в таблице Западной конференции. «Красно-белые» проиграли пять из шести последних матчей, а Николай Голдобин набрал в них всего два очка.

Лидер чемпионата «Металлург» сыграет дома с ЦСКА (17:00). Армейцы уступают в поединках с более сильными соперниками и выигрывают у команд, которые набрали меньше очков.

«Авангард» на своем льду примет «Барыс» (16:30). Омские хоккеисты только один раз проиграли в последних 14-ти матчах. Рид Буше и Владимир Ткачев возглавляют списки лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов.

СКА едет в Екатеринбург за 12-й подряд победой (17:00). «Автомобилист» в шести последних играх побеждал только один раз.

«Лада» впервые в сезоне встретится с «Торпедо» (18:00), набравший ход «Ак Барс» отправится в Череповец (19:30), «Витязь» в Балашихе примет «Салават Юлаев» (19:30).

В Новосибирске «Сибирь» будет играть с минским «Динамо» (15:30).  «Трактор» в Челябинске сыграет с «Нефтехимиком» (17:00), в активе которого пять поражений подряд.

Ранее мы писали о том, что в СССР было разрешено курить на всех стадионах до 1976 года.





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