Александр Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ

Сегодня, 06:27





Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Далласом» отметился результативной передачей и достиг отметки в 1500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.



На счету российского хоккеиста 827 заброшенных шайб и 673 передачи. Для достижения этой отметки Овечкин провел 1370 игр.



38-летний форвард стал 16-м хоккеистом в истории и вторым европейцем, кому покорился этот рубеж. Чех Яромир Ягр набрал 1931 очко и занимает в списке лучших второе место. А лидирует в бомбардирской гонке Уэйн Гретцки, в активе которого 2 857 результативных баллов.



В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю из действующих игроков Овечкина опережает только Сидни Кросби из «Питтсбурга».



Дебютировал в НХЛ россиянин в октябре 2005 года в матче с «Коламбусом» и в этой же игре набрал свои первые очки. Отметку в 1400 баллов Овечкин преодолел в начале апреля 2022 года.