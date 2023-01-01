Сколько Панарин забьет «Оттаве»? Расписание НХЛ на 6 декабря.

Сегодня, 20:02





В ночь на 6 декабря в Национальной хоккейной лиге пройдут очередные матчи. Выделим главные из них.



«Рейнджерс» Артемия Панарина отправится в столицу Канады, где проведет поединок с «Оттавой» (03:00 мск). «Рейнджерс» возглавляет Восточную конференцию, а «Оттава» занимает в ней последнее место. Панарин в последнем матче с «Сан-Хосе» оформил хет-трик и приплюсовал к нему результативную передачу. Пока хоккеист четвертый в списках лучших бомбардиров и снайперов сезона.



«Ванкувер» сыграет дома с «Нью-Джерси» (06:00). Нападающий «Кэнакс» Брок Безер забросил 17 шайб и возглавляет рейтинг лучших снайперов чемпионата.



«Миннесота» сыграет в гостях с «Калгари» (05:00). «Дикари» провели три игры при Джоне Хайнсе и одержали три победы с общим счетом 13-3.



«Колорадо» проведет матч в Денвере с «Анахаймом» (05:00). Защитник «Эвеланш» Кейл Макар пока первый в списке лучших ассистентов сезона (27 передач), но ему на пятки наступает Никита Кучеров (26). Заслуживает внимания тот факт, что в топ-6 по количеству передач три игрока обороны.



Русская тройка «Коламбуса» проверит на прочность «Лос-Анджелес» (03:00). Команду, которая выиграла все выездные игры в этом сезоне.