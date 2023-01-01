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Кучеров против «Нэшвилла». Расписание матчей НХЛ на 8 декабря

Вчера, 21:33


Расписание матчей НХЛ на 8 декабря

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 8 декабря состоятся 13 матчей. Выделим главные из них.

«Вашингтон» будет принимать дома «Даллас» (04:00 мск). В семи последних играх форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал всего две передачи. До отметки в 1500 очков хоккеисту осталось набрать один балл.

«Тампа-Бэй» отправится в гости к «Нэшвиллу» (04:00). Никита Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров и на пять очков опережает Джей Ти Миллера из «Ванкувера».

«Кэнакс» встретится дома с «Миннесотой» (06:00). Кириллу Капризову будет противостоять лучший снайпер сезона Брок Безер.

«Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Монреалем» (03:00). «Короли» выиграли все 10 матчей на выезде в этом сезоне.

«Детройт» на своем льду примет «Сан-Хосе» (03:00). Первый матч за «Ред Уингз» проведет трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн, который 29 ноября подписал контракт с командой.

Ранее было опубликовано расписание Кубка Первого канала по хоккею, который состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.





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