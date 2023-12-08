Матч звезд КХЛ 2023: участники, прямая трансляция 8.12.2023









Матч звезд КХЛ в этом году состоится 9-10 декабря на самом большом хоккейном стадионе России. СКА Арена в Санкт-Петербурге способна вместить 21500 зрителей.



Северная столица во второй раз примет лучших игроков Континентальной лиги, до этого турнир состоялся в городе на Неве в феврале 2011 года.



Посмотреть на мастер-шоу, а также на зрелищный хоккей в формате «три на три», в котором будут участвовать четыре сборные дивизионов, можно будет на федеральном канале «Матч ТВ». В субботу трансляция начнется в 16:25 мск, а в воскресенье прямое включение со СКА Арены запланировано на 15:30.



В ежегодном шоу примут участие хоккеисты из всех клубов Лиги. В их числе лучший бомбардир чемпионата и лидер сезона по количеству результативных передач Владимир Ткачев из «Авангарда», один из участников бомбардирской гонки Николай Голдобин из «Спартака», пятый бомбардир в истории Никита Гусев из московского «Динамо», один из самых ярких игроков КХЛ Александр Радулов из «Ак Барса».



А вот лидера снайперской гонки Рида Буше болельщики увидеть не смогут. Американец пропустит звездный уик-энд из-за травмы.



Каждую из четырех команд возглавят известные специалисты, а также бывшие футболисты. Мостовой будет помогать Жамнову, Широков назначен ассистентом Кудашова. На Востоке в помощь Разину пригласили Аршавина, а Кравец составит тандем с Сычевым.











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