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«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют при минус 13. Расписание РПЛ на 9 декабря

Вчера, 10:59


Раписание матчей РПЛ на 9 декабря

В Российской Премьер-лиге в субботу 9 декабря пройдут три матча.

Первый поединок состоится на арене в Тушине, где «Спартак» будет принимать «Крылья Советов» (14:00 мск, прямая трансляция на «Матч ТВ»). В это время в Москве температура составит минус 13 градусов и может начаться снегопад.

Самарцы набрали 29 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. У красно-белых на два очка меньше и они расположились на две строчки ниже. Игра первого круга в Самаре завершилась разгромным поражением «Спартака» со счетом 0:4.

«Ахмат» завершит первую часть сезона домашней встречей с «Ростовом» (16:30). Команды расположились в нижней части таблицы розыгрыша, каждое очко на вес золота и большого смысла дополнительно мотивировать футболистов нет.

«Зенит» на своей арене будет принимать «Пари НН» (19:45, «Матч ТВ»). Питерцы в прошлом туре проиграли «Локомотиву» и потеряли лидерство в чемпионате. «Пари НН». Встреча в Нижнем Новгороде в первом туре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что Матч звезд Континентальной хоккейной лиги пройдет в Санкт-Петербурге на самой большой в мире хоккейной арене.





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