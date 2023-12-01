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Овечкин против Панарина. Расписание матчей НХЛ на 10 декабря

Вчера, 14:17


Расписание матчей НХЛ на 10 декабря

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги вечером 9 декабря и в ночь на 10 декабря состоятся 12 игр.

Самый интересный для российских поклонников заокеанской лиги поединок пройдет в Вашингтоне, где «Кэпиталз» примет на своем льду «Рейнджерс» (03:00 мск). Капитан столичных Александр Овечкин в матче с «Далласом» набрал 1500-е очко за карьеру. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 37 очков и занимает третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона.

«Тампа-Бэй» Никиты Кучерова отправится в гости к «Сиэтлу» (06:00). Лучший бомбардир НХЛ набирал очки на протяжении 11-ти игр подряд (21) и лишь в последней игре в Нэшвилле прервал свою серию. «Сиэтл» проиграл шесть последних матчей.

«Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Айлендерс» (03:30). «Короли» по-прежнему идут без поражений на выезде, на счету команды 11 гостевых побед подряд.

«Даллас» на своем льду встретится с лидером сезона «Вегасом» (00:00). Две встречи между клубами этой осенью прошли в упорной борьбе и завершились победой «Голден Найтс» в дополнительное время.

«Чикаго» будет принимать «Сент-Луис» (04:00). Команда первого номера драфта этого года Коннора Бедарда мало забивает и замыкает общую турнирную таблицу НХЛ. 18-летний Бедард - главная звезда «Блэкхоукс». Хоккеист набрал 21 балл и на семь опережает швейцарца Филиппа Курашева.

«Ванкувер» проведет встречу с «Каролиной» (06:00). Нападающий «Кэнакс» Брок Безер набирает очки почти в каждом матче и на сегодня возглавляет список лучших снайперов (18 шайб). Интересно, что столько же шайб игрок забил за весь прошлый сезон.

Ранее сообщалось, что Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.





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