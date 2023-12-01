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Всемирный день футбола и другие праздники 10 декабря

Вчера, 17:11


Всемирный день футбола

В России и мире 10 декабря 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные и народные.

Всемирный день футбола отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций. Во всем мире в честь праздника проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба. В России в этот день в Воронеже, Сочи, Краснодаре и Калининграде пройдут заключительные игры 18-го тура Российской Премьер-лиги. Самый интересный матч состоится в кубанской столице, где лидер чемпионата «Краснодар» сыграет с московским армейцами.

День прав человека учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1950 году и приурочен к принятию Всеобщей декларации прав человека в 1948 году.

Почитание иконы Божией Матери «Знамение». В этот день знающие и умеющие читать знамения люди очень внимательно прислушиваются и присматриваются ко всему вокруг в ожидании очередного предзнаменования.





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