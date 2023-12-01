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Александр Никишин бросает по воротам сильнее игроков НХЛ

Вчера, 18:01


Матч звезд КХЛ 2023, Александр Никишин

На самом большом хоккейном стадионе в мире, «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, проходит Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

В первый день 9 декабря определились первые лауреаты. Конкурс «Сила броска» выиграл 22-летний защитник СКА Александр Никишин. Хоккеист бросил шайбу со скоростью 168 км/ч.

Бросок игрока КХЛ оказался сильнее, чем у победителя аналогичного шоу, которое состоялось в феврале этого года в Санрайзе на домашней арене «Флорида Пантерз». Победителем тогда стал нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон. Игрок бросил по воротам со скоростью 166 км/ч. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин разогнал снаряд до 153 км/ч.

Рекорд КХЛ установил в 2012 году Александр Рязанцев, который отправил шайбу в сетку со скоростью 183,67 км/ч.

За океаном наивысший показатель в этом элементе был показан на Матче всех звезд НХЛ в том же 2012 году словацким защитником Здено Харой - 175 км/ч.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал 16-м хоккеистом в истории, которому покорилась отметка в 1500 очков в НХЛ.





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