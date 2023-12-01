Александр Никишин бросает по воротам сильнее игроков НХЛ

Вчера, 18:01





На самом большом хоккейном стадионе в мире, «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, проходит Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.



В первый день 9 декабря определились первые лауреаты. Конкурс «Сила броска» выиграл 22-летний защитник СКА Александр Никишин. Хоккеист бросил шайбу со скоростью 168 км/ч.



Бросок игрока КХЛ оказался сильнее, чем у победителя аналогичного шоу, которое состоялось в феврале этого года в Санрайзе на домашней арене «Флорида Пантерз». Победителем тогда стал нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон. Игрок бросил по воротам со скоростью 166 км/ч. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин разогнал снаряд до 153 км/ч.



Рекорд КХЛ установил в 2012 году Александр Рязанцев, который отправил шайбу в сетку со скоростью 183,67 км/ч.



За океаном наивысший показатель в этом элементе был показан на Матче всех звезд НХЛ в том же 2012 году словацким защитником Здено Харой - 175 км/ч.



Ранее сообщалось, что Овечкин стал 16-м хоккеистом в истории, которому покорилась отметка в 1500 очков в НХЛ.