«Айнтрахт» превратил «Баварию» в посмешище

Вчера, 22:33





Игроки «Айнтрахта» поиздевались над «Баварией» в матче 14-го тура Бундеслиги.



Поединок закончился со счетом 5:1 в пользу команды из Франкфурта. Уже к 36-й минуте хозяева вели 3:0, а окончательный счет был установлен за полчаса до конца поединка.



Самое интересное, что в последний раз баварцы проигрывали с таким же результатом четыре года назад именно «Айнтрахту».



Главный тренер проигравших Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции обвинил игроков и себя в разгромном поражении. Мужественный поступок наставника. Мог сослаться, например, на усталость футболистов, эксплуататоров из УЕФА, предпенсионный возраст Гарри Кейна, магнитную бурю.





«Бавария» проиграла впервые в нынешнем сезоне, до этого команда одержала 10 побед и два матча свела вничью. Лидирует в чемпионате Германии «Байер», который пока избежал поражений.



Ранее сообщалось, что 10 декабря все любители игры с мячом отмечают Всемирный день футбола.