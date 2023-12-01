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«Айнтрахт» превратил «Баварию» в посмешище

Вчера, 22:33


Бавария проиграла Айнтрахт со счетом 1:5

Игроки «Айнтрахта» поиздевались над «Баварией» в матче 14-го тура Бундеслиги.

Поединок закончился со счетом 5:1 в пользу команды из Франкфурта. Уже к 36-й минуте хозяева вели 3:0, а окончательный счет был установлен за полчаса до конца поединка.

Самое интересное, что в последний раз баварцы проигрывали с таким же результатом четыре года назад именно «Айнтрахту».

Главный тренер проигравших Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции обвинил игроков и себя в разгромном поражении. Мужественный поступок наставника. Мог сослаться, например, на усталость футболистов, эксплуататоров из УЕФА, предпенсионный возраст Гарри Кейна, магнитную бурю.

«Бавария» проиграла впервые в нынешнем сезоне, до этого команда одержала 10 побед и два матча свела вничью. Лидирует в чемпионате Германии «Байер», который пока избежал поражений.

Ранее сообщалось, что 10 декабря все любители игры с мячом отмечают Всемирный день футбола.





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